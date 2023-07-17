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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة نيروبى خارطة طريق لمواجهة تحديات إفريقيا

طلعت عبدالقوى
طلعت عبدالقوى

أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024– 2034.

وقال عبدالقوى، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الخطة سوف تحقق مكاسب كبيرة لدول القارة السمراء فى مقدمتها البنية التحتية وتمويلها بالقارة، نظرًا لأنها عامل هام لتحقيق التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادى والتجارى، علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة، معتبرًا كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بمثابة خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه الدول الإفريقية.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أعطت أكبر اهتمام لملف التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي الإفريقي لخلق سوق قارية موحدة للسلع والخدمات، من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كل سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.

ووجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي لحرصه على نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية لكل دول إفريقيا، والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى وحرصه الكبير على دعم القضايا الإفريقية حققت نجاحات كبيرة لصالح القضايا والملفات الإفريقية ووضعها فى بؤرة الاهتمام العالمى، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبنية الأساسية وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ داخل مختلف الدول الإفريقية، موضحًا أن أكبر دليل على ذلك مطالبة الرئيس السيسي الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

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