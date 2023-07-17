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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب سقط من أعلى كوبري في الهرم

جثة
جثة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى كوبري في الهرم، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه تعرض لاختلال توازنه مما أسفر عن سقوطه وإصابته بكسور ونزيف فارق إثرها الحياة. 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري في الهرم. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على إثرها الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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