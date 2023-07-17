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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

اعلاف
اعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف على مدار اليوم، حيث شهدت أسعار الأعلاف حالة من الاستقرار بعد تراجع وصل إلي 50% ، في بعض السلع، حيث ينعكس أسعار أعلاف على أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 17 يوليو 2023 

استقرت أسعار الذرة الصفراء المستوردة (برازيلي و أرجنتيني ) اليوم الأثنين 17 يوليو عند 12500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء المستوردة (أوكراني وامريكي صربي بلغاري ) اليوم الأثنين 17 يوليو عند 10500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 17 يوليو 2023 

استقرت أسعار فول صويا 44 %  اليوم الأثنين 17 يوليو عند 27500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين 17 يوليو عند 28500 جنيه للطن صب أرضه.

استقرت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الأثنين 17 يوليو عند 29000 جنيها للطن صب أرضه.

200 جنيه تراجع للردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس في البورصة

الذرة البرازيلية بـ12700 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار الردة اليوم الأثنين 17 يوليو 2023 

سجلت أسعار الردة ( نخالة ) استقرار اليوم الأثنين 17 يوليو عند 10500 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 17 يوليو عند 42500 جنيها للطن صب وصال.

استقرت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 17 يوليو عند 43500 جنيها للطن صب وصال.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 17 يوليو عند 27000 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعاركسب عباد 36%  اليوم الأثنين 17 يوليوعند 16500 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعاركسب  دي دي جي إس 27%  اليوم الأثنين 17 يوليو عند 24000 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 17 يوليو عند 49000 جنيها للطن صب وصال.

استقرات أسعار قشر فول الصويا   اليوم الأثنين 17 يوليو عند 8000 جنيها للطن صب وصال.

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