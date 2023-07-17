حسام هزاع يوضح أهمية مهرجان العلمين الجديدة فى تنشيط السياحة

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أهمية مهرجان العلمين الجديدة في تنشيط السياحة، قائلاً: "إن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر إضافة جديدة لمصر ومنطقة العلمين ، حيث يسلط الأضواء من كافة دول العالم على هذا المهرجان بتنوعه الثقافي والسياحي، بالإضافة إلى المسابقات الموجودة".

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه من الممكن خلال فترات العام وليس خلال فترة الصيف فقط أن تُقام مهرجانات بشكل دوري أو بطولات في منطقة العلمين لجذب أكبر عدد من السياح، سواء من السياحة الداخلية أو من الوطن العربي حيث أن المستهدف بالعلمين هم سياح الوطن العربي، فضلاً عن وجود السياحة الأجنبية التي تأتي إلى مصر على مدار العام للعلمين كمنطقة أثرية تحتوي على مقابر العلمين وسياحة اليخوت.

وأوضح أن تنوع الأذواق المختلفة لجذب السياح على اختلاف جنسياتهم حيث أن لكل شخص ذوقه الخاص، حيث يوجد من يحبون السياحة الشاطئية وآخرين يحبون السياحة الرياضية فضلاً عن السياحة الأخرى المختلفة.