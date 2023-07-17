ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام هزاع يوضح أهمية مهرجان العلمين الجديدة فى تنشيط السياحة

مهرجان العلمين الجديد
مهرجان العلمين الجديد

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أهمية مهرجان العلمين الجديدة في تنشيط السياحة، قائلاً: "إن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر إضافة جديدة لمصر ومنطقة العلمين ، حيث يسلط الأضواء من كافة دول العالم على هذا المهرجان بتنوعه الثقافي والسياحي، بالإضافة إلى المسابقات الموجودة". 

 

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه من الممكن خلال فترات العام وليس خلال فترة الصيف فقط أن تُقام مهرجانات بشكل دوري أو بطولات في منطقة العلمين لجذب أكبر عدد من السياح، سواء من السياحة الداخلية أو من الوطن العربي حيث أن المستهدف بالعلمين هم سياح الوطن العربي، فضلاً عن وجود السياحة الأجنبية التي تأتي إلى مصر على مدار العام للعلمين كمنطقة أثرية  تحتوي على مقابر العلمين وسياحة اليخوت.

 

وأوضح أن تنوع الأذواق المختلفة لجذب السياح على اختلاف جنسياتهم حيث أن لكل شخص ذوقه الخاص، حيث يوجد من يحبون السياحة الشاطئية وآخرين يحبون  السياحة الرياضية فضلاً عن السياحة الأخرى المختلفة. 

الأكثر قراءة

الكويت.. قرار عاجل بحبس مواطن أساء للسعودية بتغريدتين أثارتا غضبا واسعا فى المملكة

أوسوريو: الزمالك يلعب مثل مانشستر سيتى.. ومباراة القمة ليست بىقوة الكلاسيكو

مدير مركز القاهرة للدراسات يوضح العوائد الاقتصادية لمشروع العلمين الجديدة

عماد الدين الأكحل: سلوك الطالب المصرى والأوروبى متشابه فيما يخص الذكاء الاصطناعى

“بلغ الخمسين ولم يلتحق بالإذاعة”.. مواقف من حياة الشيخ السيد متولى

خبير يوضح أهمية تعزيز مسار التكامل الاقتصادى بين دول القارة الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز