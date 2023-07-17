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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بدء الساعات الصباحية شغل بال المسلمين في جميع المحافظات معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل لتقضية جميع مواقيت الصلاة في وقتها الصحيح.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في محافظات مصر

ويعرض “الدستور” مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17-7-2023 طبقا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية وأيضا، مواقيت الصلاة، لعدد من المدن وللمحافظات الجمهورية وتكون من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:21

الظهر: 1:01

العصر: 4:37

المغرب: 7:57

العشاء: 9:28

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:22

الظهر: 1:06

العصر: 4:45

المغرب: 8:05

العشاء: 9:38

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:33

الظهر: 1:01

العصر: 4:31

المغرب: 7:52

العشاء: 9:18

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:15

الظهر: 12:57

العصر: 4:35

المغرب: 7:55

العشاء: 9:26

 

صيغة الأذان والإقامة

وللأذان صيغة متواترة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله ﷺ هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

 

وصيغة إقامة الصلاة في هذا الحديث: "الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

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عظّم الإسلام شأن الصلاة، وجعلها الرّكن الثاني من أركانه بعد الشهادتين، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).

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