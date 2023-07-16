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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أهالي القليوبية: حياة كريمة أسست قرى متطورة في شبين القناطر

جريدة الدستور

أشاد عدد كبير من سكان قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالمجهود الكبير الذي قدمته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى والتي كانت تعاني من ضعف الإمكانيات والبنى التحتية وندرة الخدمات بها وما تشهده في الفترة الحالية من تحول كبير، بعدما أدخلت المبادرة العديد من الخدمات وبنت الكثير من المنشآت والمرافق الخدمية ومن بين تلك الخدمات توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء.

قال كريم محمود أحد سكان قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر أما ما شهدته المنطقة بعد دخول مبادرة حياة كريمة وخول المشروعات حيث التنفيذ وما شاهدناه من تطور كبير وتحقيق حلم طال انتظاره حيث تم تقوية شبكة الكهرباء وتركيب المحولات وأكشاك الكهرباء الحديثة لتتحمل الجهد الذي تحتاجه القرية، وكذلك مد مناطق جديدة بالكهرباء حيث كانت شبكة الكهرباء تعاني من الكثير من المشاكل وتعرضت بعض المحولات للإشتعال من قبل والانفجار بسبب الضغط الزائد عليها وكذلك تخطي صلاحيتها وهو ما وضعته المبادرة في الاعتبار.

وأضاف: كان من ضمن المشكلات التي اشتكى منها الأهالي من قبل مشكلة شبكة التليفونات الأرضية والإنترنت والتي لم تكن متوفرة في الكثير من الأماكن فتم تزويد القرية بكبائن التليفونات والانترنت فضلاً عن تغيير الكابلات القديمة بأخرى جديدة مصنوعة من الألياف الضوئية "الفايبر" والتي تتميز بجودتها وسرعتها في نقل البيانات.

من جانبه قال محمد عطية من أبناء قرى شبين القناطر، إن المبادرة الرئاسية مدت القرى بمشروع الصرف الصحي وهو مشروع عملاق كان له بالغ الأثر في الحفاظ على أساسات المباني والمنازل من التضرر اثر تكون المياه أسفل المنازل والتي تجعلها تعاني بشكل كبير مستقبليا فضلاً عن وضع حد لتصريف سيارات شفط المجاري في الترع وهو ما لوث مياهها وجعل المزارعين يتوجهون لاستخراج المياه الجوفية لري حقولهم.

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