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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

تأشيرة الدخول الاستثنائية
تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

أكدت سفارة السودان فى القاهرة أنها لم تتلق من الجهات المصرية الرسمية ما يفيد بصدور أي تغييرات فى الإجراءات الاستثنائية الأخيرة المتعلقة بمنح التأشيرة بالنسبة للسودانيين القادمين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة سواء بالنسبة للقادمين من داخل السودان أو من خارجه.

وقالت السفارة في بيان مساء اليوم الأحد، إن البيان الذي تم تداوله على نطاق واسع اليوم في وسائط التواصل الاجتماعى باسم القنصل محمد أحمد خليل يعود تاريخه إلى يوم 2023/4/22م ولم يصدر كبيان جديد من السفارة حسب ما أراد مروجوه أن يصوروا.

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السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

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