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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هاني رمزي: العلمين الجديدة مدينة أروع من الخيال.. والأسعار فيها معقولة جدًا

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إنه متواجد حاليًا في الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن الأسعار باهظة بشكل غير طبيعي، معقبًا: "الأسعار بتكون زيادة الضعف والثلاثة أضعاف، التجار يضعون أسعار فيها خبلان، امبارح طلبت دليفري، طلب مني 60 جنيه سعر التوصيلة والمكان في نفس الشارع" .

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر فضائية cbc: "تفاجأت من هذه الأسعار، لكن هي في النهاية جشع تجار، لكن في الساحل الناس مبسوطة والجو حلو أوي والشواطئ جميلة".

وأوضح أن شاطيء مدينة العلمين الجديدة للجميع، والأسعار فيها معقولة جدًا، هناك سيطرة على الأسعار، والمدينة في منتهى الجمال والروعة، لابد للجميع أن يرى العلمين الجيدة لأنها قطعة من الخيال، لافتاً إلى أن العلمين الجديدة تم إنشاؤها بمقاييس عالمية، حيث أن النظام والخدمات بها فوق الوصف، الكل يسعى بأن يجعل أي سائح سواء من مصر أو من خارجها، يشعر بالاستمتاع.

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