مراسلة "إكسترا نيوز" من كينيا: ردود فعل واسعة لكلمة الرئيس السيسى فى قمة "النيباد"

نقلت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من نيروبي، الصورة كاملة بعد جلسة اجتماعات الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التنسيقية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجميع ينتظر الجلسة الختامية لهذه القمة، والتي من المفترض أن يلقي فيها كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كلمة وأيضًا رئيس الاتحاد الحالي وهو رئيس جزر القمر.

وأضافت أن الجلسة الختامية ستتضمن عرضًا لأبرز التوصيات التي ستخرج بها هذه القمة الإفريقية، موضحة أن الجميع في انتظار ما إذا كان هناك مؤتمر صحفي سيعقد أم لا.

وأشارت إلى أن هناك ردود فعل حقيقية لكلمة الرئيس السيسي، والتي أكد فيها على أبرز الأولويات لرئاسة مصر للنيباد خلال العامين القادمين.