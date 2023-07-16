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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 عمال سقطوا فى بالوعة صرف صحى بكفرالدوار

جثة
جثة

 لقي عاملان مصرعها، بينما أصيب 4 عاملين آخرين باضطراب بدرجة الوعي، جراء سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار، يفيد سقوط عمال فى بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لذات المركز، مما نتج عنه وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محسن.م.م، 35 عامًا، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعي، عبدالقادر.م.ع، 18 عامًا، مقيم محافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى، عبدالحكيم.أ.م، 18 عامًا، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم.ر.ف، 27 عامًا، مقيم محافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم.

بينما توفي كل من:- عبداللاه.م.ا، 27 عامًا، عرفات.ر.ف، 25 عامًا، مقيمين محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

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بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 عمال سقطوا فى بالوعة صرف صحى بكفرالدوار

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