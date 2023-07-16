السيسى: مصر وضعت خلال رئاستها النيباد أهدافًا لدفع معدلات التكامل الاقتصادى

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تتولى رئاسة هذا الكيان المهم في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي، على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بما بات يتطلب تكاتف الجهود.

وأضاف: "أتوجه بخالص التقدير إلى الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال".

وأشار إلى أن مصر وضعت خلال رئاستها "النيباد" أهدافًا ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القادمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد.