لو فاتك التريند| إيرادات "تاج" تقترب من 37 مليونا.. والظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

5 نقاط.. الرئيس السيسى يستعرض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد

نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية «النيباد» في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063.

فى هذا السياق ننشركلمة الرئيس كاملة https://www.dostor.org/4450442

إيرادات "تاج" تقترب من 37 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، أمس، إيرادات بقيمة 580,731 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك إلى 36 مليونًا و834 ألفًا و420 جنيهًا، ليحل في المركز الثاني بعد فيلم "بيت الروبي".. للمزيد اضغط هنا.

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

سجل النجم كريم عبدالعزيز، أمس حلقة جديدة من برنامج SOLD OUT ضمن المحور الحواري مع الإعلامي القدير محمود سعد للعرض على منصة WATCH IT خلال الأيام القادمة ضمن أكبر مشروع ترفيهي على المنصات الإلكترونية.. للمزيد اضغط هنا.

مواعيد اختبارات القدرات

يزداد البحث لمعرفة مواعيد اختبارات القدرات للكليات 2023 للطلاب الراغبين في الانضمام للكليات التي لابد من إجراء الاختبارات للالتحاق بها، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة ولكن يجب الاستعداد بهذه الاختبارات.. للمزيد اضغط هنا.

4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية.. للمزيد اضغط هنا.

غدا.. "واحد من الناس" يعيد أم إلى أسرتها بعد 37 عاما

فى حلقة إنسانية خاصة لمشاهدي برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة والذي نجح في إعادة أم إلى أسرتها بعد أن حرمت منهم لمدة ٣٧ عام.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى : https://www.dostor.org/4450331