ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| إيرادات "تاج" تقترب من 37 مليونا.. والظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

5 نقاط.. الرئيس السيسى يستعرض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد

نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية «النيباد» في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063.

فى هذا السياق ننشركلمة الرئيس كاملة https://www.dostor.org/4450442

 

إيرادات "تاج" تقترب من 37 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، أمس، إيرادات بقيمة 580,731 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك إلى 36 مليونًا و834 ألفًا و420 جنيهًا، ليحل في المركز الثاني بعد فيلم "بيت الروبي".. للمزيد اضغط هنا.

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

سجل النجم كريم عبدالعزيز، أمس حلقة جديدة من برنامج SOLD OUT ضمن المحور الحواري مع الإعلامي القدير محمود سعد للعرض على منصة WATCH IT خلال الأيام القادمة ضمن أكبر مشروع ترفيهي على المنصات الإلكترونية.. للمزيد اضغط هنا.

مواعيد اختبارات القدرات 

يزداد البحث لمعرفة مواعيد اختبارات القدرات للكليات 2023 للطلاب الراغبين في الانضمام للكليات التي لابد من إجراء الاختبارات للالتحاق بها، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة ولكن يجب الاستعداد بهذه الاختبارات.. للمزيد اضغط هنا.

4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية.. للمزيد اضغط هنا.

غدا.. "واحد من الناس" يعيد أم إلى أسرتها بعد 37 عاما

فى حلقة إنسانية خاصة لمشاهدي برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة والذي نجح في إعادة أم إلى أسرتها بعد أن حرمت منهم لمدة ٣٧ عام.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى : https://www.dostor.org/4450331

 

الأضحي المبارك الاختبارات إطار كوميدي الحشاشين الساعات الماضية الفنان تامر حسني الشخصي الشخصية

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

محافظة الجيزة توضح حقيقة إزالة كوبرى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز