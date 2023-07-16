إيرادات "تاج" تقترب من 37 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، أمس، إيرادات بقيمة 580,731 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك إلى 36 مليونًا و834 ألفًا و420 جنيهًا، ليحل في المركز الثاني بعد فيلم "بيت الروبي".

وتأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

وضم فيلم "تاج" العديد من الفنانين مع تامر حسني منهم: هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق، ويفكر الفنان تامر حسني في تقديم جزء ثان من فيلمه الجديد تاج.