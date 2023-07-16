غدا.. "واحد من الناس" يعيد أم إلى أسرتها بعد 37 عاما

فى حلقة إنسانية خاصة لمشاهدي برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة والذي نجح في إعادة أم إلى أسرتها بعد أن حرمت منهم لمدة ٣٧ عام.

ويستضيف الليثي خلال الحلقة السيدة ماجدة وتكشف تفاصيل وأسرار عن حكاية أم حرمت من رؤية أبنائها لمدة 37 سنة بسبب ظروف كثيرة فلم تسمع أصواتهم فى التليفون أو تطمئن عليهم بأي صورة من الصور، اتحرمت من دفء وجودهم فى حياتها.

كما تكشف عن لحظة اللقاء مرة أخرى بعد هذه المدة، كما يواصل دكتور عمرو الليثي سلسلة حلقات "أسرار الروح" مع فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق والإجابة عن أخطر التساؤلات عن الروح، هل يشترط أن يكون السؤال في المكان الذي تم فيه الدفن ومتى تعود الروح للجسد، وما الذى يحدث للجثمان.