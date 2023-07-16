4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى الصالحية باستقبال كلا من: "أميرة .م" - 17 سنة، مقيمة الكوثر مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد. م" - 15 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات و"سحر ن ي" - 49 سنة، "ريهام . ح" - 22 سنة، مقيمين الصالحية الجديدة ومصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابتهم إثر اصطدام مركبة "توك توك" بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة - الكوثر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.