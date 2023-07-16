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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة -الكوثر وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى الصالحية باستقبال كلا من: "أميرة .م" - 17 سنة، مقيمة الكوثر مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد. م" - 15 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات و"سحر ن ي" - 49 سنة، "ريهام . ح" - 22 سنة، مقيمين الصالحية الجديدة ومصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابتهم إثر اصطدام مركبة "توك توك" بالرصيف بطريق الصالحية الجديدة - الكوثر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الرصيف حادث تصادم مستشفى الصالحية طريق الصالحية الجديدة

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