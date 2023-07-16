الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

سجل النجم كريم عبد العزيز أمس حلقة جديدة من برنامج SOLD OUT ضمن المحور الحواري مع الإعلامي القدير محمود سعد للعرض على منصة WATCH IT خلال الأيام القادمة ضمن أكبر مشروع ترفيهي على المنصات الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

وتحدث كريم خلال الحلقة عن الكثير من التفاصيل حول مشواره الفني والشخصي وعلاقته بأسرته وعلاقاته في الوسط الفني وذلك وسط حضور جماهيري كبير بالمسرح وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وظهر كريم للمرة الأولى بلوك شخصية حسن الصباح التي يقدمها خلال مسلسله الرمضاني القادم «الحشاشين» الذي يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة للعرض خلال رمضان ومن المقرر تصوير العمل حتى قبل شهر رمضان المقبل حيث يتطلب المسلسل مجهودا كبيرا في التصوير داخل وخارج مصر.

ومؤخرا انضم عدد كبير من النجوم إلى مسلسل الحشاشين للمشاركة في البطولة مع كريم عبد العزيز منهم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان نيقولا معوض وغيرهم والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض للنجم كريم عبدالعزيز حاليا فيلمه الجديد "بيت الروبي" الذي طرح ضمن موسم عيد الأضحى ، ويشارك في بطولته: نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد، وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة وحقق الفيلم نجاحا كبيرا للغاية حيث اقتربت إيراداته في أقل من شهر إلى 97 مليون جنيها وهي إيرادات قياسية وينتظر كريم خلال أيام قليلة وفقا لمعدل الإيرادات اليومي أن يتصدر شباك التذاكر المصري تاريخيا بفيلم بيت الروبي خلال أيام قليلة.



