السفير البريطاني: إطلاق خط طيران بين مانشستر والقاهرة سيعزز العلاقات السياحية والتجارية

حضر السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، حفل إطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من القاهرة إلى مدينة مانشستر البريطانية في الساعة 10 صباحا أمس احتفالا بالخط المباشر الجديد بين المدينتين.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، فإنه من المقرر تشغيل الخدمة خمس مرات في الأسبوع، وتعتبر هذه ثاني مرة تطير فيها مصر للطيران في هذا الطريق الجوي، كانت آخر مرة في 2013-2014.

وغادرت الرحلة القادمة من مانشستر في نفس اليوم في الساعة الثانية ونصف مساءا حيث هبطت في القاهرة في حوالي الساعة التاسعة مساءا.

حضر الحفل أيضا وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران المهندس يحيى زكريا الذي قدم للسفير بايلي مجسم الطائرة التي انطلقت بأول رحلة ومن ثم تم توزيع هدايا على الركاب.

ومن جانبه قال السفير البريطاني في القاهرة: "سعدت كثيرا بمشاهدة إطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مانشستر، والتي افتتحت أحدث خط جوي بين المملكة المتحدة ومصر. يوفر هذا التوسع فرصا مثيرة للمسافرين المصريين والبريطانيين.. وسيعزز علاقاتنا السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بالفعل. والأهم من ذلك، أنه يربط بين شعوبنا".