أسبوع القاهرة السادس للمياه يختار مصر للطيران شريك السفر لنقل الوفود الدولية والعربية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط، إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذى يحمل عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة النطاق، وأيضًا عقد العديد من ورش العمل والندوات والمسابقات المتعلقة بمجال المياه خلال فعاليات الأسبوع.

كما تعمل اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، على تدشين منصة تتضمن جميع الفعاليات وورش العمل، وأيضًا تنظيم عدة مسابقات للمزارعين وطلبة الجامعات حول قضايا الموارد المائية وترشيد الاستهلاك.

يأتى ذلك فيما أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة السادس للمياه بوزارة الموارد المائية والري ، التعاون مع إحدى الشركات لإنشاء منصة متكاملة لجميع أنشطة الأسبوع، وأيضًا الإعلان اليوم الإثنين، أن شركة مصر للطيران هي الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة للمياه 2023، وذلك في إطار دعم القطاعات الوطنية المختلفة، والاستعداد لإستقبال آلاف الضيوف والخبراء الدوليين، وذلك عبر تحقيق تجربة سفر سلسة مع خدمات متميزة وعروض وإمكانيات حصرية، و بناء عالم آمن ومشرق مائياً.

شريك السفر لأسبوع القاهرة السادس للمياه

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة السادس للمياه ، تقوم حالياً بتقييم جميع ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وذلك لاختيار الأفضل منها لعرضها خلال فعاليات وأنشطة الأسبوع.