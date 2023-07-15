مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

شهد اليوم الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسيد غاريث بايلي، السفير البريطانى بالقاهرة، مراسم انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، على طراز طائرتها البوينج 800 B737-وكان على متنها 120 راكبًا، وذلك بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وعدد من قيادات شركة مصر للطيران .

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة إلى أن إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر يؤكد امتداد علاقات التعاون المتميزة بين مصر وبريطانيا، موضحًا أن بداية رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار هيثرو بلندن كانت فى عام 1970، وقد شهدت زيادة ملحوظة فى عدد الرحلات على مدار السنوات الماضية .

وأضاف وزير الطيران أن بتشغيل خط مانشستر سيصبح إجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران إلى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن مما يعطي ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة وأهم المدن البريطانية وهما لندن ومانشستر.

كما أكد وزير الطيران المدنى حرص الشركة الوطنية على تحقيق الاستغلال الأمثل لأسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني التي تهدف إلى تدعيم الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر، حيث شهد هذا العام افتتاح وتشغيل عدة خطوط جديدة مثل (دكا ببنگلادش– نيوارك بالولايات المتحدة الأمريكية - واليوم مانشستر بإنجلترا) وقريبًا سوف يتم افتتاح خط نيودلهى بالهند وخطوط لوجهات أخرى عديدة، حيث تستهدف الشركة الوطنية في الفترة الحالية تغطية أكبر عدد من النقاط حول العالم وجذب مزيد من العملاء وتحقيق الاستفادة الممكنة من خطة تحديث أسطولها الجوى، مما يسهم فى زيادة الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطانى فى كلمته التى ألقاها عن سعادته بهذا الاحتفال التاريخي الذي يعكس أواصر علاقات التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة فى مجال النقل الجوى، مثمنًا الجهود الملموسة التي يقوم بها قطاع الطيران المدني في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية تشغيل هذا الخط المباشر إلى مدينة مانشستر مما يسهم في تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين مصر وبريطانيا.

وأضاف السفير البريطانى أن هذا الخط يعد خطوة مهمة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمره فى تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين من أجل تشجيع السائحين البريطانيين لزيارة مصر أم الدنيا والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وخلال مراسم الاحتفال، قام المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم درع الشركة إلى السفير البريطانى الذى قدم الشكر والتهنئة إلى وزير الطيران المدنى وفريق عمل مصر للطيران على هذا الإنجاز الرائع.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالًا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.