اعرف تردد قناة ON Time Sports 2 HD الناقلة مباريات الدوري اليوم

تردد قناة ON Time Sports 2 HD الناقلة مباريات الدوري اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 محور اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والتي حصلت على حقوق البث لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2023 من خلالها حيث يمكن ضبط إحداثياتها عبر النايل سات للاستمتاع بالبطولة.

تردد قناة ON Time Sports 2 HD

تحظى مجموعة قنوات أون تايم سبورت على نسب مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حيث يمكن ضبط بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة ON Time Sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ON Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة : hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة ON Time Sport 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12303.

الاستقطاب : عمودي.

الجودة : hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معلقي قنوات ON Time Sports

اختارت مجموعة قنوات ON Time Sports مجموعة مميزة من المعلقين الرياضيين على المباريات في البطولات المحلية والعالمية على رأسهم ما يلي:-

بلال أحمد علام.

محمد الكوليني.

مدحت شلبي.

فيما يضم الاستوديو التحليلي قبل وأثناء وبعد المباريات الرياضية العديد من كبار نجوم كرة القدم لتحليل الأخطاء التحكيمية وعلى رأسهم :-

الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.

الكابتن فاروق جعفر.

الكابتن محمد زيدان.

الكابتن طه إسماعيل.

الكابتن حازم إمام.

الكابتن أحمد حسن.

الكابتن عماد متعب.

الكابتن عبدالظاهر السقا.

الكابتن حسني عبد ربه.

موعد مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023

يتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة ON Time Sports 2 HD الناقلة مباريات الدوري اليوم الأحد 16 يوليو 2023 حيث جاء جدول المباريات كما يلي:-

مباراة نادي المقاولون العرب ضد نادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 7 مساءا.

مباراة نادي الزمالك ضد نادي فاركو في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساءا.

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