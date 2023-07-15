تردد قناة dmc دراما على نايل سات 2023 من أكثر الكلمات البحثية رواجا عبر المنصات الإلكترونية حاليا ويحصد نسب مشاهدة عالية، وذلك لرغبة الكثيرين من عشاق الأعمال الدرامية في العديد من الدول العربية حيث تعرض القناة مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تتلائم مع المجتمعات الشرقية وتحاكي الواقع.

تردد قناة dmc دراما على نايل سات 2023

يمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه مجموعة قنوات دي إم سي عبر شاشتها من أعمال درامية تناقش قضايا المجتمع الشرقي وبرامج ترفيهية وسياسية وثقافية من خلال ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة دي إم سي دراما الجديد

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

قناة دي إم سي DMC

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

قناة دي إم سي DMC TV channel

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11450.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

برنامج صاحبة السعادة على DMC

تعرض مجموعة قنوات DMC الفضائية مجموعة من أبرز البرامج الترفيهية على رأسهم برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حيث تستضيف مجموعة مميزة من نجوم الفن وصناع الأعمال الفنية ( السينما، الدراما) ونجوم الغناء ونجوم الرياضة في مصر والوطن العربي.

ويروج البرنامج للصناعات المصرية التي كانت تشهد رواجا كبيرا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وبعض المطاعم المصرية الشهيرة والتي تقدم أكلات مصرية قديمة وحديثة بالإضافة إلى دعم قصص النجاح في العديد من المجالات لذلك يحظى على نسب مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي.

خطوات ضبط قناة DMC على الريسفر

يمكن ضبط تردد قناة dmc دراما على نايل سات 2023 من خلال الخطوات التالية:-

اختيار كلمة القائمة أو Menu من جهاز التحكم ( الريموت).

تحديد كلمة الضبط الهوائي من الريموت.

اختيار القمر الصناعي .

إدخال اسم القناة المراد ضبط ترددها (dmc).

الضغط على كلمة حفظ.

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