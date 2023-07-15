تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي النايل سات 2023

تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعى النايل سات 2023، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:

تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعى النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات : 12206.

معدل الترميز لقناة الحياة الحمراء على النايل سات : 27500.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة الحمراء على النايل سات 2023: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الحياة الحمراء على النايل سات 2023: ¾.

تردد قناة الحياة 2023 علي نايل سات

تردد قناة الحياة 2023 على النايل سات هو: 12206.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة 2023 على النايل سات : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الحياة 2023 على النايل سات : ⅚.

الجودة لقناة الحياة 2023 على النايل سات : HD.

كما يمكن متابعتها من خلال تردد آخر انتشر على السوشيال ميديا وهو :

تردد آخر لقناة الحياة 2023 على القمر الصناعى النايل سات

تردد قناة الحياة 2023 على النايل سات : 12207.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة 2023 على النايل سات : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الحياة 2023 على النايل سات : ⅚.

الجودة القناة الحياة 2023 على النايل سات : HD.

تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الحياة مسلسلات على النايل سات 2023هو: 12207.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة مسلسلات على النايل سات 2023: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة لاحياة مسلسلات على النايل سات 2023: ⅚.

تردد قناة الحياة دراما 2023 علي نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

تردد قناة الحياة دراما على النايل سات 2023 هو: 11353.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة دراما على النايل سات 2023: رأسي V.

معامل تصحيح الخطألقناة الحياة دراما 2023 : ⅚.

تردد قناة الحياة 2 علي نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

تردد القناة هو: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.