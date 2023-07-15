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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يوضح لـ"الدستور": لماذا يُصاب صغار السن بمرض السكري؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، عن السبب وراء إصابة الأطفال والشباب بداء السكري في سن صغير عكس المتوقع أو المتعارف عليه بأن السكر يصيب الكِبار في سن، موضحًا أن مرض السكري هو مجموعة من الاضطرابات التي يرتفع فيها مستوى سكر الدم hyperglycemia والتي تنجم عن نقص إنتاج الأنسولين، أو نقص تأثير الأنسولين، أو كليهما، موضحًا أن هذا يسبب في الإصابة بمرض السكري للشباب والأطفال، ولكن الأخير يكون عن طريق الوراثة من الأم الحامل لمرض السكري.

وتابع الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يصاب الشباب والمراهقين بمرض السكري نتيجة عدم اتباع نظام غذائي صحي، والاعتماد بشكل كبير في وجباتهم الغذائية على السكريات، بجانب تناول المشروبات السكرية بشكل مستمر والإكثار منها، وعدم الاهتمام بالرياضة".

وأضاف: “كما أن البنكرياس المسئول عن إنتاج النسبة التي تكفي الجسد من الإنسولين، يتعرض للهجوم وبالتالي لا يستطيع إنتاج الخلايا المصنعة للأنسولين، وبالتالي يصاب الشخص أو الشباب بمرض السكري، بالإضافة إلى أن زيادة الوزن تعرض الشخص المُصاب بها إلى الإصابة بمرض السكري، بجانب عدد من الأمراض الصحية”.

ولفت الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن الشخص المصاب بداء السكري يكون مُعرض للكثير من الأمراض الصحية، وذلك لأن السكري يتسبب في تضييق الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة، وبالتالي يتعرض الشخص المصاب به إلى عدد من المشكلات الصحية.

نصائح الطبيب لمرضي السكري

وأكد على ضرورة الاعتماد على نظام غذائي، والاهتمام بالرياضة المستمرة، وإن كان من الصعب ذلك يجب أن يمشي الشخص حوالي نص ساعة يوميًا بشكل سريع على عكس طريقته في السير التي يعتاد عليها، بجانب الاهتمام بالتواصل مع الطبيب المعالج بشكل مستمر لمتابعة الحالة الصحية.

إصابة الأطفال استشاري اتباع نظام غذائي صحي الأنسولين مستوى سكر الدم سكر الدم السكري داء السكري

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