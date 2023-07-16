مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بديرب نجم فى الشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمي ديرب نجم - الزقازيق، نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمي "ديرب نجم- الزقازيق"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "السعيد ع" 18 سنة مقيم ديرب نجم ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.