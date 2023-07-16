ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بديرب نجم فى الشرقية

مصرع شاب إثر انقلاب
مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بديرب نجم في الشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمي ديرب نجم - الزقازيق، نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمي "ديرب نجم- الزقازيق"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "السعيد ع" 18 سنة مقيم ديرب نجم ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

"النقد الدولى" يرحب بإعلان مصر بيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»