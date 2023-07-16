طريقة التقديم لوظائف صندوق علاج الإدمان 2023

ننشر طريقة التقديم لوظائف صندوق علاج الإدمان حيث كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بالصندوق.

ويواصل الصندوق لليوم الثاني على التوالي تلقي طلبات التوظيف لشغل280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة، وذلك بالمحافظات الآتية “الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان”.

طريقة التقديم لوظائف صندوق علاج الإدمان

يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Createأو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

اقرأ أيضا

ضوابط التحويل بين المدارس 2023