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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال العام الجاري.. علاج الإدمان يستهدف إنشاء مراكز جديدة فى 5 محافظات

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود 28 مركزا للعلاج فى 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري، وذلك فى إطار خطة الصندوق لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الصندوق، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من العام الجاري لـ 82 ألف و875 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 7766 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق اكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.22 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.78 %،بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.56% ، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.18% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاء الإنترنت أكثر وسيلة للتعارف على الخط الساخن وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

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