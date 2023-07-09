"علاج الإدمان" يوضح إجراءات التعامل مع الابن المتعاطى

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من الرسائل التى يجب اتباعها تجاه الابن متعاطي الإدمان.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن هذه الرسائل هى:-

1-إظهار حب أسرته له وتقديم النصيحة له وأن استمراره فى هذا الطريق سيؤدى لوفاته وهذا ما لا ترضاه الأسرة لأنها تحبه.

2-الخطوة الثانية إقامة العلاقة بين المدمن والمحيطين به، وإذابة الجليد الذى كان يغلف المشاعر.

3-على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لا بد أن يكون له دور. والحوار يخلق اهتمامات مشتركة يخلق الاحترام بين الجميع.

4-المريض فى البداية يحتاج إلى قدر من الحزم، يحتاج إلى سلطة عليا فى بداية العلاج (أب أو أم أو كليهما).

5-الأسرة تؤكد للابن أنك لم تخطط لإدمانك ولكنك انزلقت، ويجب أن تنتهز الفرصة للعلاج قبل أن تنغمس فى التعاطى.

6- توضح له أسرته أن الفترة الأولى فى التعاطى يطلق عليها شهر عسل، فالمريض يأخذ منها متعة أكثر منها خسائر، لأن خسائر الإدمان كثيرة للغاية نهايتها الموت لا قدر الله.