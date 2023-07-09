ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"علاج الإدمان" يوضح إجراءات التعامل مع الابن المتعاطى

الإدمان
الإدمان

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من الرسائل التى يجب اتباعها تجاه الابن متعاطي الإدمان.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن هذه الرسائل هى:-

1-إظهار حب أسرته له وتقديم النصيحة له وأن استمراره فى هذا الطريق سيؤدى لوفاته وهذا ما لا ترضاه الأسرة لأنها تحبه.

2-الخطوة الثانية إقامة العلاقة بين المدمن والمحيطين به، وإذابة الجليد الذى كان يغلف المشاعر.

3-على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لا بد أن يكون له دور. والحوار يخلق اهتمامات مشتركة يخلق الاحترام بين الجميع.

4-المريض فى البداية يحتاج إلى قدر من الحزم، يحتاج إلى سلطة عليا فى بداية العلاج (أب أو أم أو كليهما).

5-الأسرة تؤكد للابن أنك لم تخطط لإدمانك ولكنك انزلقت، ويجب أن تنتهز الفرصة للعلاج قبل أن تنغمس فى التعاطى.

6- توضح له أسرته أن الفترة الأولى فى التعاطى يطلق عليها شهر عسل، فالمريض يأخذ منها متعة أكثر منها خسائر، لأن خسائر الإدمان كثيرة للغاية نهايتها الموت لا قدر الله.

الإدمان والتعاطي الادمان التضامن الاجتماعي الرسائل تعاطي الإدمان

الأكثر قراءة

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

بعد ثنائية فيوتشر.. "زيزو" يدخل تاريخ الزمالك من أوسع أبوابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية