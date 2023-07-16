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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: نعمل على منع روسيا من التحايل على العقوبات

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في غانديناغار في الهند، إن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على منع روسيا من تجاوز العقوبات الغربية ضدها.

 ووزيرة الخزانة الأمريكية، أن منع موسكو من التحايل على العقوبات من أهم أعمال الإدارة الأمريكية، وتعمل مع حلفائها لوقف هذه المحاولات بجانب تقييد وصول روسيا إلى المعدات والتكنولوجيا العسكرية التي تحتاجها لتنفيذ حربها في أوكرانيا.

وأضافت "تكمن المهمة الرئيسية الأخرى لواشنطن في مضاعفة الدعم لأوكرانيا هذا الأسبوع، وتحالفنا يدعم أوكرانيا دون قيد أو شرط، وستبقى الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك"، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

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بوتين يدعو لاتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية فى بلاده

- بوتين: السوق الروسية لم تنهار بسبب العقوبات الغربية 

وسبق وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق إن السوق الروسية لم تنهار بسبب العقوبات الغربية مشيرًا إلى أن هذه العقوبات أثبتت فشلها، وأن انسحاب شركات غربية من السوق الروسية يعد مؤشرًا على نجاح الشركات الوطنية في ملء الفراغ الذي أحدثه خروج هذه الشركات.

ودعا "بوتين"، إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتقليص الاعتماد على البضائع والسلع المستوردة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تم تقليص فترة الحصول على شهادات حماية العلامات التجارية إلى 4 أشهر في حين يستغرق الأمر 14 شهرًا في الولايات المتحدة، و11 شهرًا في اليابان، وعامين في الصين.

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"بوتين" يبحث مع رامافوزا المقترح الإفريقى للسلام بشأن أوكرانيا

الخزانة وزيرة الخزانة الأمريكية يلين مجموعة العشرين روسيا العقوبات

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