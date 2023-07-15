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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوتين" يبحث مع رامافوزا المقترح الإفريقى للسلام بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، هاتفيًا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، المقترح الإفريقي للسلام بشأن أوكرانيا واتفاق الحبوب.

وقال الكرملين في بيان اليوم إن بوتين أكد للرئيس سيريل رامافوزا أنه لم تتم إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية وفقًا لاتفاقية تصدير الحبوب.

وأضاف "الأمم المتحدة لم تلتزم بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية الخاصة باتفاقية إسطنبول".

وأوضح الكرملين أن القمة الروسية الإفريقية في يوليو الجاري ستناقش مقترح السلام الإفريقي بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك عشرات القادة من الدول الإفريقية في القمة التي تعقد الشهر الجاري في روسيا لبحث عدة ملفات وعلى رأسها المبادرة الإفريقية لحل الأزمة مع أوكرانيا.

بوتين جنوب أفريقيا أوكرانيا الرئيس الروسي اتفاق الحبوب

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