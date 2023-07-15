بوتين يدعو لاتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية فى بلاده

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي، إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية في بلاده.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، قدم تقريرًا بهذا الشأن خلال هذا الاجتماع.

وقال الرئيس الروسي - في مستهل الاجتماع - "لدينا العديد من المواضيع على جدول الأعمال اليوم، منها موضوع توفير تدابير إضافية لحماية المرافق الحيوية في البلاد".

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزيرا الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرجي شويجو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، والممثل الخاص لرئيس الدولة لشؤون حماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن العديد من الدول الأوروبية بدأت في رفض الحبوب الأوكرانية.

وأضاف بوتين، في تصريحات تليفزيونية وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، : "لقد قلت مرات عديدة من إجمالي حجم المواد الغذائية المصدرة من أراضي أوكرانيا، الحبوب بالدرجة الأولى، ذهب ثلاثة ونصف بالمائة فقط إلى أفقر البلدان فيما ذهب كل شيء آخر إلى أوروبا الغنية بالتغذية والازدهار".

وأشار إلى أن العديد من الأوروبيين بدأوا في التخلي عن الحبوب الأوكرانية، قائلًا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ليس مرتبطًا بالعملية العسكرية الخاصة، بل يرجع إلى أخطاء الاقتصادات الغربية الرائدة في التمويل وبما في ذلك في قطاع الطاقة".

ولفت بوتين إلى أن العقوبات الغربية ضد البلاد فاقمت الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، قائلًا: "فيما يتعلق ببدء العملية العسكرية الخاصة قرروا إلقاء اللوم علينا في كل شيء، لكننا ليس لدينا أي علاقة بها على الإطلاق".