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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بالشرقية

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لفظت طفلة فى الثانية من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من سيارة جامبو تحت عجلات السيارة بنطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزى بوصول "تقى. ع" سنتين مقيمة دائرة مركز أولاد صقر جثة هامدة، إثر حدوث إصابتها التي أودت بحياتها إثر سقوطها من سيارة جامبو ودهسها أسفل عجلاتها. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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