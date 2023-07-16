سوهاج تستقبل اختبارات "كابيتانو مصر" لمواليد 2009

استقبلت ملاعب محافظة سوهاج، اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023"، والتي كانت للأطفال الموهوبين من مواليد 2009.

وأقيمت الاختبارات على يومين، وهما: 12 و13 من شهر يوليو الجارى، وأقيمت الاختبارات مجانًا وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادى.

وأعلن المركز الإعلامي لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أن عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بسوهاج إلى أكثر من 3 آلاف مسجلين على بوابة مصر للشباب والرياضة.

وتستمر اختبارات الموهوبين في محافظات الصعيد لمواليد 2009، فب إطار جولة المشروع لاكتشاف المواهب في جميع المحافظات، تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.

شروط إجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثانى:

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد من الشروط من أجل قبول الطلبات لإجراء الاختبارات لمواليد 2009، وهي كالآتي:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- أن لا يكون مسجلا بأى ناد أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى).

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى اضغط هنا

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6 - الاختبارات مجانية بدون أى مقابل مادى وبدون دفع أى رسوم على الاستمارات.