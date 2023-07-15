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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هاني رمزى: فكرت أهاجر لما الإخوان مسكوا الحكم وقدمت على إقامة بأمريكا

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إنه متواجد الآن في الساحل الشمالي، ولا صحة لما يتردد حول اختفائي قسريًا. 

وأضاف الفنان هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه كان يشاهد مسرحية وفوجئ بالشائعات التي ترددت من جماعة الإخوان الإرهابية ضده. 

وأوضح الفنان هاني رمزي أن المصريين بالخارج يحبون بلدهم ويدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن فنانى مصر لا يترددون عن خدمة وطنهم.، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أعداء الوطن يتحدثون كذبًا عن اختفائه قسريًا. 

وتابع: "لم أفكر في الهجرة من مصر إلا عندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، حيث قدمت على إقامة في أمريكا". 

وأشار إلى أنه تلقى تهديدات كبيرة من جماعة الإخوان الارهابية .

 

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