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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس "مش عيب"

محمد الباز
محمد الباز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، ووجود برامج بالإعلام تتحدث عن هذه الثقافة، لأن الإنسان يجب أن يكون عنده معلومات عن كل شيء في الحياة.

وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن عروسة ماتت في ليلة الدخلة بسبب إصابتها بنزيف، أدى لوفاتها، موضحًا أنه تم نقل العروس إلى المستشفى بعد 5 ساعات كاملة من هذا النزيف، ولكن بعد فوات الأوان.

وعلق: "الحادث ممكن يحصل في أي وقت، لكن احنا عندنا قلة وعي جنسي، وللأسف الزوج يتعامل مع زوجته وكأنها فريسة، وعشان كده محتاجين الناس تكون أكثر وعيا في كل الأمور ومنها هذا الأمر".

ولفت إلى أن أي شخص يطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس الناس تصاب بخضة، وعندما يكون هناك برنامج للحديث عن هذه الثقافة يطلق عليه "إعلام أصفر".

وأردف محمد الباز: "الجنس مش عيب، وده نشاط إنساني، والناس من حقها تكون عارفة كل حاجة عنه وميكونش أمر مجهول".

محمد الباز الثقافة الجنسية اخر النهار

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