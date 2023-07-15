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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف ساهم مهرجان العلمين في تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتواصل اليوم السبت، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، حيث تفاعل معه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع الحدث الأبرز خلال عام 2023.

تعد روح الابتكار والريادة أحد أهم العوامل التي تدفع بالشباب نحو تحقيق النجاح والتفوق في مختلف المجالات، ومن أجل تعزيز هذه الروح الريادية بين الشباب وتوفير فرص لتطوير الأعمال الناشئة، يأتي مهرجان العلمين الجديدة كواحد من أبرز المنصات الملهمة والمبتكرة في مصر هذا العام.

تعد مدينة العلمين الجديدة، مركزًا حضريًا متطورًا يهدف إلى تعزيز التنمية والاستدامة في مصر، ومن بين المبادرات الرائدة التي تقوم بها المدينة لتحقيق هذا الهدف هو مهرجان العلمين الجديدة، الذي يأتي بفكرة مميزة لإلهام الشباب وتعزيز روح الابتكار والريادة.

يساهم مهرجان العلمين الجديدة في تطوير مهارات الشباب وإلهامهم لاستكشاف إمكاناتهم الإبداعية والريادية، بالإضافة إلى العروض والمعارض والأنشطة المختلفة، فالمهرجان فرصة جيدة لتطوير الشباب من أفكارهم العملية والحياتية.

بشكل عام، يساهم مهرجان العلمين الجديدة في تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب بمكان ساحر وملهم، يقدم المهرجان بيئة متفتحة ومحفزة للشباب للتعلم والتجربة والتطور، مما يلهمهم للبحث عن أفكار جديدة وتحويلها إلى أعمال ناجحة تسهم في رقي المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

كما يتطلع مهرجان العلمين الجديدة إلى جيل جديد من الشباب المتحمسين والملهمين، الذين يعملون على تطوير وتنفيذ أفكارهم الابتكارية وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية.

وقد شهد اليوم عددًا من الفعاليات ضمن مهرجان العلمين الجديدة، حيث جرت فعاليات بطولة “تيك بول” النهائية بمشاركة عدد كبير من لاعبي اللعبة.

ومن السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساءً، تُلعب مباراتان في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شاطئ نورث سكوير بالعلمين الجديدة وتقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة.

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