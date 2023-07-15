على قطب: مصر المتحدث الرسمى بلسان إفريقيا فى كل حديث خاص بالمناخ

كشف الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، عن أهمية مناقشة ملف التغيرات المناخية في قمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر تعتبر المتحدث الرسمي بلسان إفريقيا في جميع المشاريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مشكلة التغيرات المناخية هي مشكلة حياة أو موت وعندما نتحدث عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة تأثيرًا مباشرًا، فهي تؤثر أيضًا على جميع مناحي الحياة ليست البيئية فقط وتؤثر على صحة الإنسان.

‏وأضاف أن الرئيس السيسي يتحدث عن مصر وإفريقيا في كل حديث خاص بالمناخ والتغيرات المناخية، لأن مصر تعتبر رئيسة مؤتمر COP 27 حتى الآن لحين أن يتم تسليمه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.