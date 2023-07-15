متوفر| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

ننشر لكم نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية، حيث يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024، في الإسكندرية، خاصةً عقل غلق باب التقديم الالكتروني، تمهيداً لتوزيع الأطفال تلي مدارس رياض الأطفال لغات.

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالإسكندرية 2024

أعلن الدكتور عربى ابوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال رسمياً نهاية الأسبوع المقبل، وتسكين جميع الأطفال على مدارسهم، خاصةً وأنه جرى غلق باب التقديم وبدء أعمال التوزيع على المدارس.

و بلغ عدد المقبولين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024، في محافظة الاسكندرية، نحو 33 ألف طفل، لغات، بينهم ما يزيد عن 24 ألف طفل فوق 5 سنوات والباقى تحت سن 5 سنوات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

وفي هذا الإطار، يستطيع أولياء الأمور للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي بالإسكندرية، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي"1": تسجيل الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي:

https://kg-alex.com/

الخطوة الثانية "2": كتابة الرقم القومي للطفل.

الخطوة الثالثة "3": الضغط على زر البحث أو استعلام.

الخطوة الرابعة "4": ستظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024.



الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024

عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 و الاستعلام عنها ودفع المصروفات يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال لتقديمها إلى المدرسة المرشحة للطفل، وهي كالآتي:

1- شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

2- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

3- "8" صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

4- وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

5- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

6- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

7- في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

8- حافظة بلاستيك.