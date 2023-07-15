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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يحظى موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي على نسب مشاهدة عالية عبر محرك جوجل البحثي، وذلك عقب انتهاء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يوليو 2023 وفقا للجدول المنظم للامتحانات في كافة محافظات الجمهورية والذي تم اعتماده من قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أكدت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية أن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال يوم يوم فقط من انتهاء الامتحانات حيث تخضع أوراق الاجابة الآن لكافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوف النتائج قبل الاعتماد الرسمي للنتيجة ليحصل كل طالب على حقه كاملا في درجات كل مادة دراسية.

يذكر أن امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بشعبتيها العلمية والأدبية قد استمرت لمدة 35 يوما من يوم 2 يونيو وحتى يوم 12 يوليو 2023 في كافة المحافظات وفقا للجدول الزمني المعتمد والمعلن بشكل رسمي في كافة المناطق التعليمية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية الأزهرية 2022-2023 وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الشعبة الدراسية ( علمي، أدبي)
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،…).
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

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جامعة بني سويف تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

موعد تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

فتحت جامعة الأزهر باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وذلك للكليات التي تحتاج إلى اجتياز امتحانات القدرات للمؤهلة للالتحاق بالكليات حيث تستمر فترة التقديم لمدة أسبوعين يعقبها تحديد موعد انعقاد الاختبارات حيث يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى.

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رابط الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

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