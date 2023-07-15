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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية وسط الإسكندرية

الجبانات اليهودية
الجبانات اليهودية بالإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية لإظهارها بصورتها الحضارية التى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

وقام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع عزة سعد، رئيس حي وسط، للقيام بتقليم الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية فى الجبانات اليهودية ورفع كافة المخلفات بها.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من الجبانات اليهودية بالشاطبي وبإشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية وجارٍ استكمال الأعمال تباعًا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط.

جدير بالذكر أن جبانات اليهود شُيدت في أرقى أحياء مدينة الإسكندرية وعلى أحدث طراز معماري في ذلك الوقت، ويوجد حاليًا بالإسكندرية عدد ثلاثة جبانات، الأولى جبانة اليهود بالأزاريطة ويرجع تاريخها إلى عام 1832 ، والثانية جبانة اليهود بالشاطبي ويرجع تاريخها إلى عام 1872 / 1873، والثالثة جبانة اليهود بالشاطبي ويرجع تاريخها إلى حوالى عام 1908م، وتم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ  12 / 4 / 2017.

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الإسكندرية المواقع الأثرية مدير عام آثار الإسكندرية إدارة النظافة بحي وسط الجبانات اليهودية

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