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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| 27 لاعبًا فى قائمة المصرى لمواجهة سموحة وفرص عمل جديدة للشباب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

27 لاعبًا في قائمة المصري لمباراته أمام سموحة

ميمي عبد الرازق

أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق النادي المصري، قائمة لاعبيه لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت على استاد الجيش ببرج العرب.

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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 30 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك للذكور فقط، وبإحدى شركات صناعة كربونات الكالسيوم بمحافظة بني سويف.

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وائل الفشنى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته فى احتفالية رأس السنة الهجرية

وائل الفنشني

كشف الفنان الشاب وائل الفشنى عن تفاصيل مشاركته للمرة الأولى فى إحياء احتفالية رأس السنة الهجرية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو المقبل.

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إصابة طالب سقط عليه حجر أثناء سيره فى الشارع بالطالبية

جثة

أصيب طالب بالصف الخامس الابتدائي بشرخ بقاع الجمجمة، بسبب سقوط حجر عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تكنولوجيا جديدة تُحدث ثورة فى السفر إلى الفضاء

السفر إلى الفضاء

ظهرت تكنولوجيا جديدة تُحدث ثورة في السفر إلى الفضاء من حيث السرعة واستخدام الوقود.

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ضبط راكب أجنبي حاول تهريب ٧٥ ألف قرص لدواء تحذر منه وزارة الصحة

جانب من المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب إفريقي تهريب كمية كبيرة من الأدوية التى تحذر وزارة الصحة من تعاطيها.

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وائل الفشني رأس السنة الهجرية وزارة العمل فرص عمل جديدة للشباب النادي المصرى تكنولوجيا الفضاء وزارة الصحة

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