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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل الفشنى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته فى احتفالية رأس السنة الهجرية

وائل الفنشني
وائل الفنشني

كشف الفنان الشاب وائل الفشنى، تفاصيل مشاركته للمرة الأولى فى إحياء احتفالية رأس السنة الهجرية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو المقبل.

وأكد "الفشني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه هي المرة الأولى التى يقف فيها على مسرح دار الأوبرا، موجهًا الشكر للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، على اهتمامه بإحياء ليلة رأس السنة الهجرية على المسرح الكبير.

وتابع: “كان لدي العديد من الارتباطات واعتذرت عنها من أجل المشاركة في الاحتفالية لأهميتها".

وأضاف “الفشنى” أنه سيقدم خلال الاحتفالية أعمال فنية ممتعة تتعلق بمدح سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام، ومنها أغنية “صلوا على حضرته” و “أشتاقوا يا الله” والتي كانت “دويتو” مع الفنان حمادة هلال، وأغنية “لأجل النبي”، بالإضافة لمباراة غنائية ارتجالية مع  الفنان محمود هلال وأحمد العمري، معلقًا: “أتمني أن تنال إعجاب الجمهور”.

وتابع: “أحاول التواصل دائما مع الجمهور واعتبرة  فرد من أفراد فرقة المسرح، ولكنه يستخدم أذنه، لأن الجمهور المصري والعربي مثقف فنياً؛ لذلك يشارك الجمهور معي في الغناء ويكون بيننا تناغم في الأداء، لذا أتنى أن أكون عند حسن ظنهم وتقديم أمسية تسعدهم”.

يذكر أن الفشني يشارك في احتفالية دار الأوبرا بالعام الهجري كضيف شرف، وتحيي الاحتفالية فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، كما يشارك عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا، وهم: “آيات فاروق، ونهى حافظ، وأميرة أحمد، وأحمد حسن، ومصطفى النجدي، ومحمود هلال، وأحمد العمري”، و تقام الحفل مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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