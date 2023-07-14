إصابة طالب سقط عليه حجر أثناء سيره فى الشارع بالطالبية

أصيب طالب بالصف الخامس الابتدائي، بشرخ بقاع الجمجمة، بسبب سقوط حجر عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى القصر العيني، بوصول طالب بالصف الخامس الابتدائي، 11 عاما، مصابا بشرخ في الجمجمة، إثر سقوط حجر عليه من علو، وعلى الفور انتقل الرائدان محمد عطية ومحمد حبيب، معاوني قسم الطالبية، إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال مرور المصاب بالشارع، متوجها إلى منزله، سقط حجر على رأسه، مما أدى إلى إصابته من علو، وتبين أنها طفلة 7 سنوات، مقيمة مع جدتها، وكانت تلهو بجوار الشباك، فسقط قالب من الطوب، مستخدم لتثبيت ضلفة الشباك، على المصاب، وتسبب في إصابته.