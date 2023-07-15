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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب أجنبي حاول تهريب ٧٥ الف قرص لدواء تحذر منه وزارة الصحة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب افريقي تهريب كمية كبيرة من الادوية تحذر وزارة الصحة من تعاطيه.
اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاثيوبية القادمة من اديس أبابا استوقف حسن  محمد ابو زهرة رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من العبوات الدوائية لمستحضر مرقوم عليه Climax Dexamethasone تحذر وزارات الصحة في بعض الدول من تعاطيه لخطورته علي صحة وسلامة المواطنين ، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من هاني محمود و محمود عباس و بسمه حسني و ايمن عصام و علي محمود علي و صموئيل وصفي و امل مصطفي تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٧٥٠ عبوة دوائية باجمالي ٧٥ الف قرص.
امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
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الضبطية
الضبطية
الضبطية
الضبطية
مطار القاهرة الدولي وزارة الصحة الإثيوبية ضبط جمركى ضبط

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