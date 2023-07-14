27 لاعبا في قائمة المصري لمباراته أمام سموحة

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق النادي المصري، قائمة لاعبيه لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت القائمة 27 لاعباً جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي ، حسين السيد ، اسلام ابو سليمة ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، اسلام المزين ، أحمد عماد ، سعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، زياد كمال ، حسام جريشة ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، محمد الفيومي ، رجب عمران.



خط الهجوم: عبده يحيى ، مروان حمدي ، فرانك ايتوجا.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.