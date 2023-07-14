وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 30 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك للذكور فقط، وبإحدى شركات صناعة كربونات الكالسيوم بمحافظة بني سويف.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 10 مشرفين تعبئة على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 30 سنة.

كما تطلب الشركة، 20 عامل تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 30 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل بمحافظة بني سويف، فوق البريد، أو الاتصال على 01022994405.