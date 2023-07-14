ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 30 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك للذكور فقط، وبإحدى شركات صناعة كربونات الكالسيوم بمحافظة بني سويف.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 10 مشرفين تعبئة  على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 30 سنة.

كما تطلب الشركة، 20 عامل تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 30 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل بمحافظة بني سويف، فوق البريد، أو الاتصال على 01022994405.

الأكثر قراءة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"لمبة" تتسبب فى مصرع طالب الهندسة بمدينة 6 أكتوبر

"أجمل نساء الأرض".. الأميرة فوزية وقصة طلاق تسبب فى قطع العلاقات المصرية الإيرانية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

اكتشفه قبل أن يُصيبك.. أعراض سرطان المثانة وعلامات التحذير المبكرة

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح