ضياء رشوان: ثُلث زيارات الرئيس السيسى الخارجية تتم فى إطار القارة الإفريقية

علق الإعلامي ضياء رشوان، على مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الإفريقي في نيروبي الأحد المقبل.

وقال رشوان، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي سيشارك في الاجتماع التنسيقي الخامس للتجمعات الاقتصادية الإفريقية في كينيا.

وأضاف أن ثُلث الزيارات الخارجية للرئيس السيسي واللقاءات الدولية تتم في إطار القارة الإفريقية، موضحًا أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة كينيا طبيعية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في إطار رئاسة مصر لعامين متتاليين، فضلًا عن رئاسة الرئيس السيسي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27".