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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ميكروباص يتسبب فى وفاة مسن بالشيخ زايد

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من الرائد حسام عبد المنصف معاون أول مباحث زايد يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق المحور اتجاه أكتوبر، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 50 سنة بطريق المحور اتجاه أكتوبر فوجئ بقيام مسن 70 سنة بعبوره الطريق ولم يستطع تفاديه واصطدام به ما أدى إلى وفاته فؤ الحال، تم التحفظ على الميكروباص وقائده، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة 

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