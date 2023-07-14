مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسى لتوحيد الصفوف الفلسطينية

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، نحن نقدر ونثمن موقف الأشقاء في مصر والقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المكان حتى تستضيف مصر هذا اللقاء الهام للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيتم في غضون أسبوعين مع نهاية هذا الشهر، في رحاب دولة مصر الشقيقة التي دائمًا لا تبخل علينا في إعطاءنا كل الإسناد والدعم وتوفير المناخ المناسب لتوحيد الصفوف الفلسطينية.

وأضاف رياض منصور خلال لقائه عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: "نأمل أن هذا الاجتماع يرتقي إلى مستوى المسؤولية الكبرى، لافتاً إلى أنه كما توحد المناضلون والمدافعون عن المخيم في جنين، فإنه يجب على القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية أن تتعلم هذا الدرس، من وحدة الشعب على الأرض بأن يتوحدوا كذلك ليشتد عضد وساعد القوى الفلسطينية تحت قيادة منظمة التحرير، وقيادة الرئيس محمود عباس.