"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في أولي حلقات "لوغاريتم" من كوريا، الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وقال عماد الكومي، إن كوريا من أكثر الشعوب التي تحترم الثقافات الأخرى، متابعًا: "يعني أنت لبس الزي الصعيدي، أو الجلابية، ليس لهم علاقة بيحترموا الثقافة، وكنت مبسوط بلبسي للجلابية، وبروح المحاضرات بالجلابية".

وأضاف: "أنا لما بلبس الجلابية بكون كأني في مركز الوقف بقنا وسط ناسي، وأعتز وأتشرف أني صعيدي في الجامعة الكورية، والحمدلله خلصت ماجستير وباحث دكتوراه".