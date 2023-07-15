مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 15-7-2023
ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية المعتمد لدى وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان و إقامة الصلاة في محافظات الجمهورية وذلك ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء بشكل دائم في كافة المجالات.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات
أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات خلال بيانها اليومي الذي تعتمده وزارة الأوقاف وتلزم به كافة أئمة المساجد لرفع الأذان وإقامة الصلاة وهى كما يلي:
موعد الصلاة في محافظة القاهرة
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:29 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:27 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة أسيوط
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:52 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:19 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:06 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:45 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:06 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:39 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة الأقصر
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:30 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة الغربية
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:40 عصرًا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:01 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساءا.
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