مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية المعتمد لدى وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان و إقامة الصلاة في محافظات الجمهورية وذلك ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء بشكل دائم في كافة المجالات.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في كافة المحافظات خلال بيانها اليومي الذي تعتمده وزارة الأوقاف وتلزم به كافة أئمة المساجد لرفع الأذان وإقامة الصلاة وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:29 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:27 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:52 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:19 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:06 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:45 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:06 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:39 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:30 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:40 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:01 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساءا.

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